史瓦帝尼學生換上傳統服飾表演，還現場教學非洲辮子頭綁法。（吳敏菁翻攝）

泰國學生換上當地傳統服飾表演南旺舞。（吳敏菁翻攝）

史瓦帝尼學生換上傳統服飾表演，還現場教學非洲辮子頭綁法。（吳敏菁翻攝）

蒙古學生將傳統舞蹈特有的頭、頸部動作融入熱舞中。（吳敏菁翻攝）

被Discovery 譽為世界三大宗教活動之一的「大甲媽祖遶境」即將在7日起駕，媽祖信仰早已隨著華人移民與文化交流而傳播世界五洲。大甲媽祖文化大樓舉辦2019媽祖信俗國際論壇，明道大學13個國家近百位外籍生，以歌舞演出祝賀繞境，行前暖身，多采地傳遞了天下媽祖共一家的歡騰、祝福。

明道大學國際長蕭雅柏表示，媽祖信俗在2009年就被聯合國教科文組織列入世界非物質文化遺產，是華人文化中唯一獲得國際認定文化保存的，也是外國學生了解台灣在地文化的重要活動。為了讓外籍生更了解台灣在地文化，與學校的媽祖文化學院共同策劃了外籍生體驗活動，報名非常熱烈。

外籍生們為了傳遞四海一家祝福媽祖，以自己國家歌舞表演。來自蒙古的寶音同學說，想展現創意，不用蒙古傳統的歌舞與服飾，選擇將蒙古舞蹈特有的頭部及頸部動作融入在年輕人喜歡的熱舞中。

泰國同學則表演台灣人最為熟知的南旺舞。史維納說，泰國人逢年過節或宗教慶典活動時都喜歡載歌載舞來表達祝福。南旺在泰文的意思是圓圈，象徵團結快樂和睦，氣氛非常熱鬧而愉快，就如同大甲媽祖繞境給她的感覺。

身為非洲唯一邦交國的史瓦帝尼同學們身穿傳統服裝表演豐收歌，天籟美聲的合音博得滿堂采。豐收歌歌詞的意義是感謝上天的賜福、感謝神明對國家及人民的保佑，與台灣人拜媽祖的祈求願望是相同的。

許多一起參加媽祖活動的阿姨、奶奶們還好奇他們的髮型是自己弄的嗎？王瓦媞開心能夠與婆婆媽媽們分享，如何兩人一組完成獨特的非洲辮子頭。

(中時 )