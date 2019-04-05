Lulu首次參與舞台劇《單身租隊友》演出，即將自今起在水源劇場舉辦12場公演，工作滿檔的她在活動主持前於昨（5日）進行最後彩排，被問到是否因公演而推掉很多工作邀約？她笑而不答，僅幽默表示：「憲哥（吳宗憲）教我們上了台就不要計較賺多少，演出結束要趕緊回去賺錢！」

孟耿如弟弟日前疑似憂鬱症輕生，她也透露，她是個很孝順的女兒，家裡發生這種事情，因為民間習俗白髮人不能送黑髮人，爸媽不能處理，所以她與姊姊一肩扛起弟弟的後事，加上又要忙舞台劇的演出，因此瘦了很多，讓她看了也很不捨。

Lulu也說，孟耿如的弟弟是她的粉絲，之前有碰過兩次面，「弟弟一直把我視為女神」！她在新聞出來前一天得知消息感到很震驚，告別式前一天便與黃子佼一起到生命會館瞻仰孟弟最後一面，看到孟與姊姊忙處理弟弟後事，就覺得她很辛苦。尤其她這陣子接連遇到「愛犬『元氣』、婆婆（奶奶的姊姊）跟弟弟都走了，她真的需要一些休息」，而黃子佼也在元氣走了之後消瘦許多，身為子弟兵能做的事情就是默默在旁守護他們，也希望大家在關心之餘，多給他們一些空間。

(中時 )