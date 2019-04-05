國民黨主席吳敦義5日下午出席「蔣公，我們懷念您！」紀念大會，致詞時除強調先總統蔣公在風雨飄搖之際，對安定台灣、建設台灣有非常大貢獻，也感謝大家在去年九合一選舉投票支持國民黨，讓國民黨保有一線光輝燦爛的光榮；語畢，台下群眾則一陣高呼「徵召韓國瑜」「支持韓國瑜」，直到前主席洪秀柱上台準備致詞後才停歇。

吳敦義致詞表示，蔣公將大陸時期非常傑出的學者，包括錢穆、胡適之、傅斯年等帶到台灣，也保留國軍精壯之士保衛台灣；此外，光復之初，金融是很危險的，提一整袋舊的台幣也買不到早餐，經過蔣公撤退之時，將北京、上海的數百萬兩黃金安全護送到台灣，作為發行新台幣的準備與保證，安定中華民國的金融秩序。

吳敦義也說，同時，很多經營企業與學術界的人才一起到台灣，讓台灣推動各種建設都能有人才扮演關鍵角色，使得經濟能成長、國家能維護、文化能傳承，且海內外許多僑胞也心向中華民國，讓本省籍、外省籍、僑胞等同心一德，共同建設寶島台灣成為三民主義的施行基地。

吳敦義強調，在蔣公的領導與建設下，才有中國國民黨的基礎，自己也於4月3日與黨務幹部、中常委、黃復興黨部同志等前往慈湖向蔣公行禮致敬，表達對蔣公滿懷的崇敬與感恩。

吳敦義最後也不忘感謝群眾，讓國民黨保有一線光輝燦爛的光榮，在去年九合一選舉投票支持國民黨，在艱苦環境中，22縣市贏得15個縣市，尤其新北市、台中市及高雄市，都由國民黨提名的市長候選人當選；緊接著，12月25日縣市議會選舉中，國民黨贏得19個縣市議長，感謝大家將寶貴一票投給國民黨候選人。

(中時 )