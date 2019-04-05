富邦悍將本季的新莊棒球場主場首戰，將迎戰統一7-ELEVEn獅，除了球場砸了上千萬提升球場硬體設備、更新LED全彩副螢幕之外，主場賽事的轉播單位WIN TV今年更斥資2億元打造4K高規格轉播車，自本場比賽起，觀眾們可享受更高畫質的比賽。

富邦悍將針對主場新莊球場進行第二期整修工程，投入數千萬將本壘後方區域更新成有飲料杯架座椅，並連結一三壘側的環形舞台，右外野換裝LED全彩螢幕，尺寸是原本的兩倍大，另加裝球場照明設備等，今天的比賽將會是嶄新的新莊棒球場初亮相。

WIN TV斥資2億購買全新4K轉播車。（鄧心瑜攝）

WIN TV的製播總監張哲超表示，負責賽事轉播全新4K轉播車共有16台攝影機，包含9台內野攝影機、5台遙控機以及2台無線攝影機，其中還包含2台高速攝影機及空拍機，希望能提供最高規格的賽事轉播給觀眾，整台轉播車總價值高達2億元。

張哲超表示，台灣過去運動賽事轉播大都只有HD高畫質，只有公視有一台6機的4K轉播車，不過WIN TV這台是目前全台最高規格轉播運動賽事的轉播車，不但畫質高、色彩飽滿，銳利度也相當好。先前曾在統一獅主場熱身賽時測試，今天算是正式啟用，未來只要是富邦主場也全都是採用4K最高規格轉播。

(中時電子報)