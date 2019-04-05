蔡政府為防堵假新聞、防止假消息流竄，提出多項防制散播謠言及不實訊息的修法草案，其中《廣播電視法》增訂廣電業者自律規範機制、事實查證規定及罰則等。立法院法制局指出，修法草案要求業者應作成調查報告提送國家通訊傳播委員會（NCC）審議，以求有效監理。但應將「審議」修正為「備查」，以示行政院對於媒體第四權的尊重。

行政院為防制假新聞、假訊息，提出災防法、糧食管理法、農產品市場交易法等修法草案，檢討修正現行有關散播謠言或不實訊息罪的相關罰則。同時，《廣播電視法》因涉及媒體自律，也配合修正，廣電法修法草案已送入立院，等待委員會排審。

本次廣電法修法增訂製播新聞的電視事業或其他經主管機關指定的廣播事業，應設置自律規範機制；製播新聞若違反事實查證原則導致損害公共利益，應將該新聞送請事業設置自律規範機制調查後，再送請主管機關審議。

同時，修法也增訂罰則，若違反自律規範，可處20萬元至100萬元罰鍰，違反事實查證則處20萬元至200萬元罰鍰。

法制局表示，「致損害公共利益」是相當抽象概念，加上政府透過換照方式，強迫各媒體應成立自律組織，政府干預程度是否過大，有討論空間。目前NCC成立「廣播電視節目廣告諮詢委員會」，進行內容意見諮詢，經NCC判定如有違反相關規定就有罰則，就有質疑者認為， 行政機關適不適合介入事實查證與諮詢委員會是否事宜認定報導是否為「真實」？

法制局指出，透過他律立法逐漸擴及自律的方式，並未引起極大反對意見，且在衛廣法2016年修正施行後，透過媒體自律與新聞評議組織與NCC邀集專家學者、公民團體與內容製播實務工作者成立的「廣播電視節目廣告諮詢會議」 進行審議，其方式也廣為現有新聞媒體所遵行，因此將此條文比照衛廣法納入廣電法，就現階段而言，應無爭議。

法制局表示，但本案立法目的是要求廣電事業建立自律機制，因此這樣的立法仍有以行政權介入新聞自由的疑慮，加上對損害公共利益及事實查證、公平原則等定義有待個案認定，建議應以較中立文字，以資謹慎。

法制局建議「自律機制在前，他律審議在後」，對於媒體基於自律自行調查的報告，應與NCC為監理之主管機關基於他律的審議有所區分，因此建議將「審議」修正為「備查」，以示行政權對第四權自律的尊重 。

(中時 )