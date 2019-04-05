一名21歲詹姓男子3日凌晨與友人在中壢餐敘，未料回返家途中與仇家狹路相逢，詹男奔逃時遭開槍擊中後背，子彈從左頸穿出，詹男隨即逃向附近社區大樓警衛室求救，表示若不報警，自己恐會死在這裡。警方獲報後於18小時內破案，將4名嫌犯全數緝捕到案，並依殺人罪嫌法辦。

詹男與友人餐敘後準備離開，在路途中與人發生擦撞，未料竟是曾有糾紛的舊識，詹男隨即步行逃跑，卻遭到對方開槍擊中後背，子彈從左頸穿出，幸未傷及要害。詹男逃向附近社區大樓警衛室求救，拜託警衛幫忙報警，否則自己恐會死在這裡。

警方凌晨接獲報案稱環西路二段有民眾受傷，警方第一時間到場後，現場僅剩詹姓被害人1人。警方調閱現場監視器後發現，詹男與4名嫌犯疑因行車糾紛引發衝突，被害人遭槍擊受傷，經送醫檢查無傷及要害。

中壢分局立即組成專案小組，報請檢察官指揮，於18小時內破案，將4名犯嫌全數緝捕到案，並起獲作案用改造槍枝1把，訊後依毀損，殺人及違反槍砲彈藥刀械管制條例移送桃園地檢署偵辦。

(中時 )