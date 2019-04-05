「蔣公，我們懷念您！」活動現場展示蔣中正多項事跡立柱。(潘維庭攝)

今天是故總統蔣介石逝世紀念日，民間愛國團體「我愛國旗委員會」在中正紀念堂前廣場舉辦「蔣公，我們懷念您！」紀念大會，包含國民黨主席吳敦義、前總統馬英九、前黨主席洪秀柱等人都到場致詞，但台下藍營支持者則有人不斷高喊「徵召韓國瑜」。

吳敦義致詞時表示，先總統蔣公在風雨飄搖之際，對安定台灣、建設台灣有非常大貢獻。他指出，先有八年抗戰的勝利，才有台澎回到中華民國的懷抱，作為中華民族的復興基地，如果沒有八年抗戰勝利，就沒有這塊復興基地。

吳敦義也指出，蔣公將大陸時期非常傑出的學者，包括錢穆、胡適之、傅斯年等帶到台灣，也保留國軍精壯之士保衛台灣，安定中華民國的金融秩序，並帶領重要學者專家與精壯國軍捍衛國家。同時，當年也有很多經營企業與學術界的人才一起到台灣，讓台灣推動各種建設都能有人才扮演關鍵角色。

馬英九致詞時則指出，先總統蔣公對台灣的貢獻有三項，光復台灣、保衛台灣、建設台灣，他對台灣的貢獻不容也不能否認，他的歷史定位也禁得起檢驗；洪秀柱表示，如果沒有先總統蔣公，中華民國早就亡了，人都要飲水思源，偏偏有些人對台灣有如此重大貢獻的一代人物，盡力抹黑、汙辱、製造仇恨；2020就是一個機會，要用選票把忘本、無恥的政客一一拉下台。

(旺報 )