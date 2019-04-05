影后章子怡4年前和歌手汪峰結婚，也成為汪峰和葛薈婕所生女兒小蘋果（汪曼熙）的繼母，母女倆互動親密，章子怡最近在節目中分享，第一次見到小蘋果，對方就親切的喊她媽媽，讓她備感窩心。最近15歲的小蘋果被網友發現不僅抽高轉大人，還擦起紅唇開Vlog頻道，美貌讓網友十分驚豔，紛紛讚她未來可期。
章子怡最近在實境節目中談到大女兒小蘋果，分享對方第一次見面就稱呼她媽媽，自己也對繼女十分心疼呵護，她透露女兒現在正在發育期，兩人第一次見面是在上海幫小蘋果過生日，「一轉眼都快比我高了」，而15歲的小蘋果，近來也像一般年輕人分享Vlog和自拍，引來網友討論。
從小蘋果的微博中可見她越大美貌越加出眾，留著一頭黑色長髮的她有時分享擦了紅唇的美麗自拍，有時素顏入鏡，大方秀出一張精緻五官與挺鼻，更顯得氣質脫俗，最近小蘋果剪了短髮，分享去看展照片，引來章子怡親自回應：「我電影殺青，剪個『屁簾兒』放飛一下，您卻『飛』啦，夢境美噠，再短打屁股」，網友則笑兩人太有愛，「世紀大互動啊！」
(中時電子報)
#章子怡
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