4度來台想念台灣粉絲 朴寶劍數度哽咽

韓國男星朴寶劍5日與台灣媒體及百名粉絲舉行見面記者會，為明日亞洲巡迴見面會台灣場暖身，這是他4度造訪台灣、3度舉辦見面會，記憶力超群的朴，看到主持人曾寶儀，想起之前來台的點滴，竟紅了眼眶。

朴寶劍尤記第一個海外廣告就在台灣拍攝、第一次在台見面會、翻譯老師染頭髮，也記得上次的台灣見面會同樣由曾寶儀主持，當時還口頭約定要在一起合作，今再度同台，朴跟曾回憶湧上心頭，兩人都眼泛淚光。

朴寶劍還說上次去了士林夜市，這次還是很想去，但來台時間太短不一定有空，最想念的夜市美食是骰子牛，念舊的他記得上次吃臭豆腐幫店家簽名，得知店家留下簽名到現在，讓他很感動，表示若有機會還要重回臭豆腐店家的懷抱。

聊到即將與孔劉合拍的新電影《徐福》，朴寶劍在片中化身複製人，他說：「對我來說是新的挑戰，不只是導演，跟孔劉前輩合作都有很多值得學習的地方。」未來不管是電影、戲劇他都會積極嘗試，「畢竟現在是我青春歲月，想多留一些作品。」

這次亞巡演出朴寶劍又唱又跳，主辦單位特別準備了一些台灣常見的護嗓法寶禮籃，內有枇杷膏、膨大海、羅漢果、八仙果等，希望他忙碌之餘養身也養「聲」，記者會尾聲，出道8年的他分享：「經歷這麼長時間，視野變寬了，希望能莫忘初衷。」

(中時 )