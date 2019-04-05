高雄市長韓國瑜延後吳韓會，預定18日訪美返國後才會與國民黨主席吳敦義會面，討論是否參選事宜。前立委邱毅表示，韓國瑜若現在就表態願意選，朱立倫、王金平心裡一定會怨韓，到時扯起後腿來，將對韓國瑜選情破壞力十足。

國民黨2020人選目前仍陷入膠著，邱毅今透過臉書指出，吳敦義一心一意推出最強人選應戰，所以約了韓國瑜見面，想確定韓國瑜選不選，但韓國瑜把原定的「吳韓會」延後，延到訪美後，那時已是18日後，民進黨候選人是蔡或賴已定案，對手人選確定了，韓好下定決心。

邱毅說，韓國瑜若現在就表態願意選，朱王被勸退，不管講的場面話多漂亮，心裡一定怨韓，到時扯起後腿來，將對韓選情的破壞力十足；但若韓表示不願意選，最後不論誰出缐，恐怕都不是賴清德或柯文哲的對手，國民黨扳回執政權的美夢又碎了，這樣一來拒絕參選的韓豈不又成了罪人？

邱毅總結，思前想後，韓國瑜真不能現在表態，那只有延後吳韓會了，這樣不但訪美的壓力減低，又避掉被拿來跟蔡英文或鄭文燦比較的麻煩，還能避免在中美博弈敏感之際，跟美國走得太近太熱絡。綜合以上，韓國瑜現在真不能明確表態選不選，所以左思右想，只好用個理由把吳韓會延後了，邱毅並說，「國民黨真是一個比一個精，精過孫猴子」。

(中時電子報)