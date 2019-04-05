北川景子是日網友心目中的平常最強美女演員。(本報系資料照)

長澤雅美在《求婚大作戰》擄獲大批少男心。(取自日網)

日本「平成」時代即將畫下句點，即將迎來全新「令和」時代，日本goo Ranking網站也舉辦平成最強美女演員排行榜，結果出爐令人超意外，新垣結衣、石原里美、綾瀨遙等人氣女星全都輸給了這位32歲人妻！

誰才是日本網友心目中的平成最強美女演員？答案出爐就是32歲的已婚女星北川景子。外型亮眼的北川景子當年以真人版日劇《美少女戰士》中的火星仙子出道，之後更接連演出《零秒出手》、《房仲女王》等人氣日劇，2016年與歌手DAIGO結婚後人氣不墜，獲網友票選為平成最強美女演員No.1。「鄉民老婆」新垣結衣、石原里美則分居2、3名位置。

另外6至10名分別為綾瀨遙、深田恭子、石田百合子、佐佐木希、柴崎幸，菅野美穗、澤尻英龍華並列第9位，廣瀨鈴與有村架純並列第10名。這份排行榜出爐更引發亞洲網友熱議，「長澤雅美前10名都沒有？」、「上戶彩呢」、「長澤雅美光《求婚大作戰》就能打入前5名」。

(中時電子報)