韓國瑜表示，他會陷入一種感覺，「我很怕，很怕90萬的市民朋友失望了」，韓國瑜5日接受媒體訪問時如此表示。

韓國瑜說，他來高雄，很多地方還不了解，還是在陌生的時候，為什麼選得上，這才是問題。既然90萬高雄市民投給一個對市政不太了解的人，講白了，他就是期待帶來一個希望，希望高雄有所不一樣，「這是我掙扎比較厲害的地方」。

韓國瑜說，尤其高雄有4個「e」，實在急得不得了，一個是國際大機場，一個是完整的捷運線，一個是自由經濟貿易區，還有是真正專屬的石化專區，高雄經濟就可以脫胎換骨，「偏偏沒有一點我可以做的，我統統力量不夠，法令我也沒辦法修改」。

韓國瑜說，預算錢也不夠，這要仰賴高雄的立法委員幫忙，「這4個我很著急，有時會陷入一種感覺，我很怕，我很怕給90萬的市民朋友失望，我沒有做好」。

韓國瑜接受《聯合報》專訪時表示，自認他很認真，人近來越來越多，貨出去越來越多，但這無法讓高雄脫胎換骨，這些只是還在庶民經濟，「所以我很著急」！

(中時電子報)