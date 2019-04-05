◎拒絕「公開」吳朱會 國民黨：會統一轉述

已宣布參選2020總統的前新北市長朱立倫，7日將與國民黨主席吳敦義展開「吳朱會」，而朱昨也表示兩人沒有溝通的問題，應公開見面展現黨的團結。對此，國民黨中央今則表示，當日副主席曾永權及郝龍斌也將陪同與會，會談中將針對初選相關作業事項進行意見交換，會後由文傳會統一轉述會談內容。

◎B型血也急缺！ 台北僅AB型血可供應

清明時節雨紛紛，血庫入血量也受影響！血液基金會統計，全台血液庫存量，較昨日回升0.2天，但原僅A、O型血急缺的台北，B型血今也跟著急缺，僅剩AB型血可供應超過4天。台中與昨日差不多，A、O型血仍急缺，僅南部的血庫充足。血液基金會呼籲民眾，忙碌之餘別忘了抽空捐血。

◎川普見劉鶴 川普： 美陸盼4周內達成協議

陸美官員代表正在華府舉行新一輪貿易磋商，美國總統川普4日下午在白宮接見率團參加貿易談判的大陸國務院副總理劉鶴。川普表示，與大陸的貿易協議可望在約四周內達成，又指如果有協議，就會與大陸國家主席習近平舉行峰會。他又表示，收到習近平一封極好的信件，但未透露內容。

◎李安「雙子殺手」片段首播 賺到兩個威爾史密斯

李安的新作《雙子殺手》（Gemini Man）備受外界矚目，4日在賭城舉行的電影博覽會（CinemaCon）上，首度發表片段，回春版的威爾史密斯（Will Smith）首度在大螢幕上露面，李安幽默地說：「如果你是導演且和威爾史密斯合作你會覺很幸運的，因為新科技，我有兩個威爾。」

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