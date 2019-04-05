苗栗青年自組「生命大樂共享教育學會」透過每月舉辦親子教育或藝文活動，宣揚生命的富貴與美好。（巫靜婷攝）

禪定在生活系列活動「Book說的秘密」讓親子共同創作手工書，並分享創作理念、展現自我。（巫靜婷攝）

親子展示共創的手工書，發現生命大樂與美好。（巫靜婷攝）

邁入第二屆的戶外浴佛愛心園遊會，除了有闖關活動，另提供舞台讓弱勢與在地團體展演。（學會提供）

浴佛安定身心，尋找生命的快樂與美好。（學會提供）

農曆4月8日為浴佛節，一群苗栗青年組成「苗栗縣生命大樂共享教育學會」，透過文創、藝文活動、手作課程、讀書會等活動，號召民眾不分宗教、種族、性別宣揚生命美好，7日起在英才夜市廣場舉辦「50小時不斷電．浴佛愛心園遊會」提前捐贈遊園券，鼓勵弱勢民眾走出戶外。

說到「法會」，一般人想像是誦經聲琅琅，木魚敲響雲霄，盡是嚴肅又沉悶印象，但這群20至30歲的苗栗青年不想讓佛法只剩枯燥，3年前將自發性讀書會轉型成教育學會，透過每月對外舉辦各式文創課程，不分宗教、信仰，藉由親子教育帶領人們發覺或享受生命的單純與快樂。

學會副理事長、留法音樂家陳遵弘提到，學會舉辦的親子教育、藝文活動很豐富，印象最深刻的就是自己的媽媽，她以前很在意旁人的眼光，總是拒絕展現自我，直到走入合唱團領域，與同儕一年多的練習、突破心理障礙，她現在跳脫自我框架，站上舞台唱得比誰都勤，從否定到認可自己相當不易。

理事長杜明諭表示，「生命大樂」看起來簡單，卻不是每個人都能體會實踐，有感現代人生活忙碌，為工作焦頭爛額已經忘了生命的富貴與美好，創立學會只想透過社會教育，讓親子關心加溫，弱勢群眾也能走出戶外、打開心門。

4月是佛誕月，杜明諭與團隊將傳統法會轉型成「園遊會」，沖淡宗教生疏感，加厚人與人互助互愛的信任，他指出，7日下午3點起連續50小時將舉辦文創不斷電浴佛法會，給弱勢團體舞台表演外，另將募款所得換作愛心園遊券分送給有需要的社福機構，共享讓心靈開闊，施與受皆感到幸福。

(中時 )