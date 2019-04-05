中職》米其林名廚開球 江振誠還帶拿手菜 17:342019/04/05 中時電子報 李弘斌 、新北 Facebook Line Weibo Twitter 複製連結 米其林主廚江振誠在新莊棒球場獻出開球處女秀。（李弘斌攝） Facebook Line Weibo Twitter 複製連結 字級設定：小中大特 中職富邦悍將5日進行新球季主場開幕戰，請來台灣首位米其林主廚江振誠獻出開球處女秀。結果這位國際名廚沒有漏氣，不落地將球投進捕手林哲瑄手套中，贏得滿堂彩。 富邦悍將主場開幕 2億4K轉播車助威 江振誠第一次在比賽開球，笑說心情很緊張。不過國際名廚來到新莊棒球場，當然也不是空手而來，還帶來好吃的獅子頭料理，讓參與富邦悍將主場開幕戰的嘉賓們大快朵頤。 江振誠開球後脫帽向觀眾致意。（李弘斌攝） 江振誠（右）開球後與蹲捕的林哲瑄合照。（李弘斌攝） (中時電子報) #中職 #富邦悍將 #米其林 #江振誠 #米其林名廚 #江振誠開球 也許您會感興趣 推薦閱讀 獨家》微風信義47樓Chefs Club今亮相 法菜教父親自站台 09:142019/04/02 體育 韓流吹到中職 韓國瑜明替中信兄弟開球 19:412019/04/02 體育 《國際油價》受減產行動提振，周二國際原油期貨連三天走高 10:012019/04/03 體育 《國際經濟》下周國際新聞事件 14:152019/04/03 體育 影》韓國瑜為中職開球 笑記者聯想力強 19:172019/04/03 體育 「主廚快閃餐廳」Chefs Club Taipei 微風信義開幕 台北紐約零距離！ 20:132019/04/03 體育 NBA》公鹿主場暗藏秘密武器 高科技座椅好殺 00:112019/04/04 體育 媽祖信俗國際論壇在大甲 多元與國際化齊暢談 16:382019/04/04 體育 中職》台南主場新風貌 超人力霸王成打卡景點 18:322019/04/04 體育 中職》富邦悍將新莊主場首戰 2億轉播車助威 16:572019/04/05 體育 發表意見 留言規則 中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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