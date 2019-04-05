中職富邦悍將5日進行新球季主場開幕戰，請來台灣首位米其林主廚江振誠獻出開球處女秀。結果這位國際名廚沒有漏氣，不落地將球投進捕手林哲瑄手套中，贏得滿堂彩。

江振誠第一次在比賽開球，笑說心情很緊張。不過國際名廚來到新莊棒球場，當然也不是空手而來，還帶來好吃的獅子頭料理，讓參與富邦悍將主場開幕戰的嘉賓們大快朵頤。

江振誠開球後脫帽向觀眾致意。（李弘斌攝）

江振誠（右）開球後與蹲捕的林哲瑄合照。（李弘斌攝）

(中時電子報)