麗寶OUTLET MALL二期工程工地5日上午發生工人互毆，35歲林姓工人疑不滿工作分配不均，持木頭角材，朝何姓工人頭部猛打，造成對方頭破血流，送醫縫了46針。案發後3小時何男同事才向警方報案，但逞凶的林男早已離開工地，若何男提告，警方將依傷害罪嫌送辦。

警方表示，肢體衝突發生在上午9點30分，當時其他工人看到地上有血跡，發現何男倒在一旁，滿頭鮮血直流，趕緊打電話通報119，將何男送至衛服部豐原醫院急救，警方則是在中午12點25分接獲受傷工人同事報案，派員到場時，動手傷人的林男已不見人影。

警方詢問工地主任得知，何、林2人疑因工作分配不均，爆發激烈口角，演變成肢體衝突。警方調查，傷人後逃逸的35歲林男沒有前科，目前正透過各種管道聯繫到案說明，至於何男受到驚嚇，仍無法言語，目前在醫院治療中。

豐原醫院指出，40歲何男到院時意識清楚，包括頭部、四肢有多處撕裂傷，左小指韌帶受傷開放性傷口，下頜骨及右手肱骨骨折。頭部及左手掌共縫合46針，右手肱骨以木板固定，經斷層掃描發現腦震盪，在加護病房觀察中。

(中時 )