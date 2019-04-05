擁有基督徒身分的葉斯讚手捧著聖經前來祭祖。（邱立雅攝）

超過280多年歷史的桃園新屋葉五美公祖塔清明祭祖，每年有近萬名派下各房子孫從海內外返回新屋，傳統的祭祖儀式以道教為主，今年有基督徒宗親希望未來能增加不同宗教的祭祖儀式，財團法人葉春日公祖祠董事長葉倫在則表示，會將意見納入今年度的理監事會，通過後明年就會另辦追思儀式，避免讓不同宗教的親人感到孤單。

葉五美公塔每年清明時節湧入來自全球各地的葉家人回鄉祭祖，今年更首創萬人大合唱，用「葉五美頌」追思前人、勉勵自我，場面肅穆動人。不過今年有基督教信仰的宗親表示希望可否另辦非道教的追思儀式，讓擁有不同信仰的宗親也能用自己的方式來緬懷祖先。

信仰基督教超過30年的葉斯讚表示，每年祭祖時家人雖會替他準備三牲，但自己很希望能以點燭、獻花、倒水這三項分別代表生命傳承、追思祖德馨香與飲水思源的儀式，來表達對祖先的懷念。

不過有長輩表示，貿然改變祭祖儀式不可能，由於不同宗教信仰的人太多，難以特別某一宗教服務，另闢時段為較好的方式。財團法人葉春日公祖祠董事長葉倫在表示，目前祭祖儀式並未強制所有人都必須拿香，大家可依照自己的方式表達對祖先的懷念。

「宗親的意見我們都很重視。」葉倫在表示，親人是事實存在，所有宗親都有資格、權利與義務來祭祖，過去從未想過不同宗教的問題，此次會將宗親意見納入今年度的理監事會，通過後明年就會另辦追思儀式，避免讓不同宗教的親人感到孤單。

(中時 )