台中觀光加溫，春節亞洲旅客最愛旅遊點獲第7名。（陳世宗翻攝）

根據一份訂房網站最新統計資料顯示，今年春節亞洲旅客最愛的旅行目的地，台中從去年排名10名之外，晉升到第7，贏過吉隆坡及新加坡等亞洲城市；今年春節期間台灣遊客最愛旅遊地點，台中也從去年的第4晉升到今年第2，顯示台中的旅遊魅力愈來愈大。

台中市政府觀光旅遊局長林筱淇說，這份調查是遠見雜誌4月號刊登Agoda 訂房網站最新統計資料，她分析，市長盧秀燕一上任就宣布今年元旦起全球12歲以下兒童看花博免費等措施，的確有效吸引國內外遊客來台中看花博，春節8天連假就有53萬多人次入園。另外，三井outlet、高美濕地、國家歌劇院及武陵櫻花季等景點魅力，也帶動整個台中地區春節期間共湧入770多萬人次的遊客到訪，顯現台中拼觀光成績亮麗。

林筱淇指出，觀旅局年前舉辦百大婚紗拍攝景點票選活動，請到有百萬粉絲的名人Janet謝怡芬到花博直播，觀旅局也持續到香港拜訪旅行業者，強化台中觀光旅遊行銷，有效提升台中觀光旅遊的話題與知名度。

林筱淇說說，今年7月10日到8月18日台中要舉辦首屆購物節，全城打折外也要送豪宅跟汽車，勢必將造成轟動，可望吸引國內外遊客大量到台中旅遊。尤其台中市春遊專案將從5月1日起到6月30日，獎助金額用完即停止，請大家把握機會。

自由行的旅客，只要在週日至週四之間入宿參與活動的合法旅宿業，每房可補助新台幣 500 元，每人限 1 次。另外配合台灣小鎮旅遊年，入住當日滿 18 歲至 40 歲青年住宿東勢區或新社區的民宿，可再多享 1 次補助機會。

為吸引國人踴躍到台中市觀光旅遊，除上述住宿費可享折抵補助 500 元外，市府特別加碼送好禮，凡活動期間，自由行入住登錄成功的旅客，憑住宿發票（或收據）後續可再抽電動機車、電動自行車、家電產品等多項好禮。

觀旅局強調，台中市是中台灣發展的火車頭，南北往來交通都很方便，海空雙港直達亞洲各大城市，台中推動中台灣區域旅遊模式，可提升遊程吸引力，帶動更多的國內外遊客中台灣來旅遊，明年台灣燈會將邀請中彰投苗四縣市共同來參與，看燈會順遊中台灣，將人潮、商機帶進中部各縣市。

(中時 )