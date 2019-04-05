蔣智賢在富邦悍將開季首戰就遭觸身球砸中右肩，隔天即下二軍休養，昨(4日)先在板凳待命後，今天對戰統一7-ELEVEn獅扛先發第四棒。目前開季還未有安打開張的高國輝，則是和張正偉雙雙下二軍調整，富邦悍將總教練陳連宏則表示高國輝主要是投打時機差一點。

蔣智賢在經過11天休養後，今天登錄在先發名單內，擔任第四棒三壘手，陳連宏表示其實昨天蔣智賢已經好了七、八成，因此比賽後半段才能上來替補，今天已經百分之百完全好了才排在先發。而胡金龍則是腳有些緊繃，不過還是能擔任代打。

富邦開季僅出現4支全壘打，相較其他隊伍稍嫌火力不足，不過蔣智賢則是樂觀看待，「雖然全壘打不多，但我們安打也滿多的，只是欠缺在關鍵時刻的串聯安打，得點圈有人時要更把握。」

開季以來打擊低迷的高國輝今天降二軍，11打數還未有安打出現之外還吞下8K，陳連宏則說：「他只是打擊Timing差一點，所以去二軍多打比賽，才能把打擊感覺找回來。」

(中時電子報)