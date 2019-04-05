鰻魚冰淇淋、、草莓酸啤酒！台灣好味讓你意想不到！誠品信義店知味市集攜手行政院農業委員會水土保持局舉辦「誠品知味‧在地食材選集-農村好物博覽會」，即日起至4月21日就來誠品信義店3樓品嚐農村好物去。嚴選14家農村社區企業超過百項特色產品，安心食用的農村美味及饒富農村元素的生活藝品，邀請你一起來挺在地，支持選購臺灣農村社區的好產品，共享農村的美好生活！

雲林縣口湖鄉的埔南村有著「鰻魚的故鄉」的稱號嗎？而「第一鰻波」就是鰻魚故鄉的第一口鰻魚池！為了讓以外銷為主的好吃鰻魚也能讓台灣人也品嚐的到，「第一鰻波」推出真空包裝的「胭脂鰻」，只要微波爐簡單加熱佐以熱騰騰白飯，不用飛日本就能享用肉質細膩入口即化的鰻魚飯！飯後甜點就不能錯過「第一鰻波」全球首創「胭脂鰻義式冰淇淋」，不管你吃過多少種鰻魚飯，你一定沒有吃過鰻魚冰淇淋，意想不到的鹹甜滋味絕對要吃吃看！

「誠品知味‧在地食材選集-農村好物博覽會」嚴選14家農村社區企業，匯集超過百項特色產品，讓你一次嚐遍全台農村好物！現代人嘴饞也要吃健康，果乾成了嘴饞必備，屏東芒果首推「小心乾蓮霧乾」，採用屏東東港神農獎得主黃進文先生所種植的蓮霧，再以真空乾燥方式保留蓮霧的色香味，獨特心型造型更是令人眼睛一亮，沒吃過，別說你知道什麼是現在最紅的果乾！還有台灣特色送禮推薦織羅葛鬱金農特產品企業社更用各式米製成「米彩繪」，每種圖案都有不同含意的祝福，也能客製化圖案。

盛夏即將到來，炎炎夏日就要來瓶台灣獨特「Takau桑玉荷包精釀啤酒」，由日本啤酒大賽「比利時啤酒類」金賞釀酒師結合台灣職農，創作出黃金琥珀色具細緻泡沫的啤酒，入口細膩更充滿玉荷包香氣！草莓迷更不能錯過「完莓主義草莓酸啤酒」，一開瓶能聞到草莓果香，倒入杯中更能看到細泡湧上的清爽感，入口便能感受到自然濃郁的香氣與草莓果酸味，絕對是夏日必備的消暑飲品！

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(中時電子報)