桃園市新屋區葉五美公塔每年清明時節，散居世界各地的葉家人都會回鄉祭祖。（邱立雅攝）

桃園市新屋區葉五美公塔每年清明時節，散居世界各地的葉家人都會回鄉祭祖，今年更首創萬人大合唱，用「葉五美頌」追思前人，其中旅外48年的葉倫鈖更是隨身帶著太太的骨灰回鄉祭祖，他笑說看到親人齊聚很興奮、很激動。

葉倫鈖早年移民巴西，在當地做禮品商店生意，後移居美國拉斯維加斯，48年時間都在海外度過。不過葉家人向心力、凝聚力強，自己幾乎每年都會在清明節回鄉祭祖，不過已經83歲的葉倫鈖表示，葉家開枝散葉人丁旺盛，祭祖現場大概只有60歲以上的才叫得出名字。

根據葉家習俗，無論是否在台灣或海外，葉家人過世之後的骨灰都要入葉五美公塔落葉歸根，財團法人葉春日公祖祠董事長葉倫在解釋，由於葉家祖塔只有這一處，也正是每年清明祭祖人數近萬的原因之一。

葉倫鈖表示，自己的太太兩年前過世，由於葉五美公塔並非每年開塔，自己不想太太先回來，「這樣太孤單了」，甚至在孩子們的幫忙下，葉倫鈖將太太的骨灰一小部分放進上頭刻有太太名字的小管內隨身攜帶。葉倫鈖坦然表示，自己「再參加清明祭祖兩、三次就差不多了」，未來要與太太一起回新屋。

另外，由於葉氏家族祖譜近15年未增修，今年在祭祖大典上，財團法人葉春日公祖祠也向親人們宣告請填寫異動表，明年將發行電子檔祖譜。

(中時 )