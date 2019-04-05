致力推動節能減碳，朝陽科大打造永續校園，卓然有成。(林欣儀翻攝)

英國泰晤士高等教育特刊（Times Higher Education）公布「2019世界大學影響力」排名，台灣12所大學上榜，其中，朝陽科技大學名列201-300名，且在「促進無歧視與友善的校園環境」、「落實綠色採購與環境保護制度」2項指標分別名列世界第80及93名，貢獻獲國際肯定。

朝陽科大校長鄭道明指出，英國泰晤士高等教育首度針對世界大學影響力進行創新評比，其評核項目是根據聯合國永續發展指標（SDG）中的11項指標，涵蓋經濟成長、社會進步與環境保護等三大面向，包括曼徹斯特大學、英屬哥倫比亞大學、京都大學都上榜。

評比結果總計有76個國家、462所大學進榜。鄭道明表示，創校僅25年的朝陽科大躍上全球排名201-300大，足見朝陽是一所重視核心發展的大學，不但國際合作成果卓著，更致力在地深耕，展現舉足輕重的社會影響力。

除總體排名表現亮眼，校方強調，朝陽在「全球夥伴關係」及「就業與經濟成長」也進入全球前200名；此外，學校積極整合健康農業資材與智慧應用技術、綠能材料技術等，在「強化科學研究、創新技術與基礎建設能力」、「確保教育品質」及「落實性別平等」指標皆進入世界前300大。

朝陽指出，配合環保防災概念，規畫相關課程並開放社區參與，也在「重視大學社會責任」等項目進入世界200＋。

(中時 )