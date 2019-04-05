桃園市蘆竹區南崁路一段4日晚間發生貨櫃車追撞2輛大客車交通事故，所幸無人傷亡。警方獲到前往處理，半小時內恢復交通順暢。據了解，當時1輛小客車倒車駛入民宅時，兩輛大客車放慢速度，但疑似貨櫃車未保持安全距離，釀成車禍。

其中1輛大客車並未載人，1輛有3名乘客受到驚嚇，所幸沒有人員傷亡。警方到場進行酒測，也未有酒駕情事。後續詳細肇事原因，仍需警方調查。警方也呼籲，駕駛人開車前充分休息，避免疲勞駕駛。

(中時 )