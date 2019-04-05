疑未保持安全車距 蘆竹貨櫃車追撞2大客車 18:312019/04/05 中時 賴佑維 Facebook Line Weibo Twitter 複製連結 桃園市蘆竹區南崁路一段4日晚間發生貨櫃車追撞2輛大客車交通事故，所幸無人受傷。（賴佑維翻攝） Facebook Line Weibo Twitter 複製連結 字級設定：小中大特 桃園市蘆竹區南崁路一段4日晚間發生貨櫃車追撞2輛大客車交通事故，所幸無人傷亡。警方獲到前往處理，半小時內恢復交通順暢。據了解，當時1輛小客車倒車駛入民宅時，兩輛大客車放慢速度，但疑似貨櫃車未保持安全距離，釀成車禍。 其中1輛大客車並未載人，1輛有3名乘客受到驚嚇，所幸沒有人員傷亡。警方到場進行酒測，也未有酒駕情事。後續詳細肇事原因，仍需警方調查。警方也呼籲，駕駛人開車前充分休息，避免疲勞駕駛。 (中時 ) #警方 #大客車 #貨櫃車 #追撞 #蘆竹 也許您會感興趣 推薦閱讀 挖掘地方社區特色 發揚苗栗慢城精神 18:212019/04/01 社會 安徽老伯來台掃墓 岡山警方幫助找到亡父墓園 19:342019/04/01 社會 騎士違規連吃罰單 左營警方澄清 09:212019/04/02 社會 女兒被騙拜託媽匯款 警方破詐團老梗 10:132019/04/02 社會 逾百名移工開毒趴 岡山警方破獲 11:142019/04/02 社會 竹東少年南下行騙 岡山警方循線逮捕 19:162019/04/02 社會 酒客互毆血流滿臉 美魔女陪同就醫 09:452019/04/03 社會 影》找車位遭連開8槍 警方鎖定車牌 21:152019/04/04 社會 影》中和找車位遭連開8槍 警方3小時內逮捕2嫌 03:152019/04/05 社會 發表意見 留言規則 中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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