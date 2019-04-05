大甲媽組遶境，行經大肚區的行車管制區。（黃國峰翻攝）

大甲媽組遶境，行經烏日區大度橋的行車管制區。（黃國峰翻攝）

大甲媽祖即將於7日晚上起駕展開9天8夜的遶境行程，足跡遍及台中、彰化、雲林，其中8日及15日會經過龍井、大肚、烏日，為讓媽祖隊伍順暢、用路人交通安全，烏日警分局將會進行交通疏導及管制，請用路人配合警方指揮，以維護行的安全。

烏日警分局會在大甲媽起駕後8日到龍井、大肚、烏日時，從清晨6時至18時以及回鑾的15日2時至17時，展開交通的紓疏導及管制，並得視車流情形實施機動彈性調整，管制路段如下：

大肚區沙田路一段至龍井區沙田路六段沿線實施彈性車道調撥。烏日區中山路三段大度橋南下往彰化方向封閉機慢車道，實施交通管制，以利起駕活動及回鑾活動人車通行，並疏導機慢車輛安全行駛通過大度橋。

15日回鑾時會再增加車輛管制， 禁止小客車以上車輛進入大肚市區沙田路二、三段大甲媽祖遶境沿線。管制路段如下：

沙田路二段與自由路口南端、自由路與仁德路口、自由路與平和東街口、自由路與文昌路一段口、自由路與自治路口、自由路與華山路口、自由路與萬興路口、沙田路三段與自由路口北端。

而龍井區沙田路四段與中華路口（山陽橋端、竹泉橋端）、沙田路六段與向上路七段路口，南北向行駛沙田路四至六段車輛，改由中華路行駛。

烏日分局於各重要路口均編派警力實施交通指揮疏導管制，呼籲用路人能配合，以維護交通安全及秩序。

(中時 )