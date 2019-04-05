苗栗縣1名18歲少女因車禍後尾椎不適，去年4月經父親友人介紹至後龍鎮1家工作室給50歲的張姓推拿師按摩調理，不料張男竟強押少女摸胸、舔下體等，少女親屬得知憤而提告。張男辯稱「有些女客會要求吸吮陰部」，自己不得不配合等，瞎掰又裝失憶，惡劣行徑遭苗栗地院依強制猥褻罪判9個月徒刑。

檢方調查，少女去年4月18日因車禍腰痛，在1次父親友人的慶生會上，結識張男，當天就在父親的陪同下，前往張男開在後龍的個人推拿工作室進行按摩、指壓、整骨等，之後也陸續光顧按摩3次，不料在23日第4次整骨療程時，張男色慾薰心，假借瘦身之名對少女伸出狼爪。

少女向檢方控訴，張男先是要求把外褲、內褲脫至大腿處，仰躺接受瘦身按摩，卻不時觸碰胸部乳頭及陰部，還以嘴巴吸舔她的下體，揉她的胸部，說出「這個好」、「讓叔叔爽一下好不好！」等語，雖然好幾度將張男推開，卻都被強押回去，最後是手機剛好有訊息進來，才能趁機逃回家。

張男辯稱，進行按摩時會脫掉衣服以利推拿，皆會經當事人同意才做下一步動作，當天少女的外褲、內褲是穿著的，是不小心碰觸到私密部位。張表示，有時候會有女客人要求推拿師吸吮女客人的陰部而不得不配合，他忘記少女有沒有這樣要求，可能按摩時他的臉太靠近少女的身體，呼吸讓少女誤會。

張男說，少女父親當晚相約談判，一見面就被打才不得不承認，質疑是少女設局引誘陷害。

法官認為，少女與張男無冤仇，且從頭到尾證詞一致，反觀張男每逢重要關鍵皆以「忘了」推託，況且雙方認識期間僅短短4日，交情難謂深厚，少女無主動委身尋求親密關係之可能，不採信張男證詞。

法官考量張男有可能不知少女當時未滿18歲，且自述罹患糖尿病、割包皮後的傷口久未痊癒、月收入約2萬元等，依強制猥褻罪，判處9個月徒刑。

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(中時 )