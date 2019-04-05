2019四川省絲綢產業招商暨綿陽市（鹽亭縣）投資推介會4月5日在鹽亭舉行，現場有近百名台灣企業人士與會。會中總計簽約16個項目，涉及生物醫藥、輕紡製造、倉儲物流、蠶桑絲綢等優勢產業，總投資逾28.6億元人民幣。

這項活動由四川省經濟和信息化廳、四川省經濟合作局、四川省台辦、四川省貿促會主辦，鹽亭縣人民政府、綿陽市經濟合作局、綿陽市貿促會承辦。

綿陽市副市長廖雪梅致詞時表示，綿陽是大陸唯一科技城、國家系統推進全面創新改革試驗城市，科技資源富集、創新能力突出、生態環境優美，在四川經濟社會發展全域中具有重要地位，呈現強勁發展態勢。

鹽亭縣委副書記、縣長向贇強調鹽亭區位優勢突出，自然環境優美，產業平台成熟，投資環境優良，文化底蘊深厚，這裡既是尋根祭祖的「聖地」，也是匯聚商機的「窪地」，更是投資興業的「沃土」，歡迎台商投資。

(旺報 )