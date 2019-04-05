中研院前院長翁啟惠捲入浩鼎案，刑事部分雖獲判無罪確定，但公懲會認定翁未據實申報財產，也未揭露利益衝突，3日判決申誡處分，翁啟惠今(5)日下午透過個人聲明回應：「『申誡』看似輕微的處分，對我而言卻是莫須有的不白罪惡」，並且還誤解事實。

翁啟惠捲入浩鼎案，監察院通過彈劾，案件移送公務員懲戒委員會。而在刑事部分，翁於去年底獲判無罪確定；行政責任方面，公懲會則認定翁未據實申報財產，也未揭露利益衝突等違失，判決以申誡處分。

翁啟惠表示，有關未誠實申報財產及未迴避利益衝突等兩項，公懲會認為有違失而給予「申誡」處分，這有嚴重誤解事實之情事。

關於「未依法據實申報財產申誡」的申誡理由，翁啟惠指出，申誡理由指他以鄭秀珍名義，擁有529張浩鼎股票，但於民國101年12月23日申報財產時，未依法據實申報，這是明顯的誤解。

翁啟惠表示，在民國98年至101年間，他接受好友張念慈建議，用受益人為兩位子女之家庭信託基金，陸續購買浩鼎股票，並明確交代這些投資都是要給子女，但在張念慈代為進行購買的過程中，因為交易程序的種種限制，將翁已贈與給成年子女之股票，暫時分別登記在法人代表名下。

翁啟惠強調：「以上事實，均有電子郵件、張念慈在調查局的筆錄、及張念慈聲明書可以證明，法院亦判定無誤」，既然這些股票早已經贈與給成年子女，並非翁或太太的財產，不論張念慈如何登記，都不應該在翁申報財產的範圍內，而他也無權揭露或或申報成年子女的任何財產。

至於「未揭露可能發生利益衝突之情事」的申誡理由，翁啟惠指出，申誡理由指稱他及女兒為浩鼎之大股東，於103年中研院與浩鼎簽訂「大規模酵素合成寡醣」案專屬授權契約時，依中研院科技移轉利益衝突迴避處理原則規定，他應揭露可能發生利益衝突之情事而未予揭露。

翁啟惠認為，依據中研院多年來的規定，技轉程序最後由副院長決行，院長沒有任何執行技轉的職權，他在前述技轉案中唯一的身份是「創作人」，係以創作人身份，在接受智財處徵詢時才表示專業意見並提供建議，而不是以「院長」這個行政職務參與或指導技轉程序。

翁啟惠指出，就算有創作人的身份，他也完全符合當時及現在的所有中研院科技移轉相關法規，也依照智財處的揭露表格詳實填寫，沒有蓄意不揭露的狀況。

(旺報 )