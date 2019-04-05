北市府有意在《台北市房屋稅徵收自治條例》課徵空屋稅，也就是無論持有的是房屋或是店面，也無論戶數，只要閒置超過1年，就要課稅，且該稅稅率盼訂得比目前非自住的多屋稅率3.6％更高。據了解，事涉中央《房屋稅條例》母法，北市府已安排本月內找財政部討論。

外界盼台北市長柯文哲「救救東區」，因為許多老字號店家及黃金地段店面，都因為不堪高額租金而決定退出東區，對此，柯也一度透露考慮課徵「空店稅」。不過現又傳出，市府有意朝向「空屋稅」而非「空店稅」來研擬政策。

依現行《台北市房屋稅徵收自治條例》，持有3房以內的自住房屋稅率1.2％，其中，柯文哲上任後將台北市「單一且自住」的房屋稅率降到1.0％，且不排除日後再降至0.6％，保障基本居住權益；非自住的多屋稅率採差別稅率，介於2.4％至3.6％之間；第營業用的房屋稅率為3％；如果是「非住非營」的工廠、倉庫，則為2.0％。

北市副祕書長陳志銘指出，空屋在《房屋稅條例》中長期以來被歸類為「非住非營」，房屋稅率為2.0％，以東區為例，就是當成店面時房屋稅要收3％，但即使後來租不出去變成閒置空屋，稅率反而還更低。因此，為了降低屋主囤房動機、讓空屋回到租賃或買賣市場，北市府希望針對「握著資源卻不利用」的屋主，課以比3.6％更高的稅，也就是「單一輕稅」、「多屋高稅」、「空屋重稅」的概念。

陳志銘強調，台灣有60萬戶空屋，台北市3.6萬戶，與此同時還要大舉興建公宅，總體而言相當矛盾，所以，希望先與財政部討論，在《房屋稅條例》中將空屋從「非住非營」的歸類中排除，接著北市就可以調高稅率。

至於空屋的認定標準，北市府將參考營建署做法，視房屋的用水用電情況認定，如用水每月是否超過5度、用電一期是否未超過60度等。

(中時 )