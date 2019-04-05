林本源園邸5日邀請銅雕藝術家吳宗霖帶領大小朋友一起敲敲打打，製作出專屬的銅雕手環和迷你小銅鑼。（葉書宏翻攝）

林本源園邸5日邀請銅雕藝術家吳宗霖帶領大小朋友一起敲敲打打，製作出專屬的銅雕手環和迷你小銅鑼。（葉書宏翻攝）

林本源園邸5日邀請銅雕藝術家吳宗霖帶領大小朋友一起敲敲打打，製作出專屬的銅雕手環和迷你小銅鑼。（葉書宏翻攝）

適逢清明連假，位於新北市板橋區的林本源園邸特別舉辦系列活動，5日邀請銅雕藝術家吳宗霖，帶領大小朋友一起敲敲打打，做出專屬的銅雕手環和迷你小銅鑼，體驗台灣越來越少見的傳統技藝。

吳宗霖年輕時對銅鑼一見鍾情，毅然拜入三重銅鑼廠岳父門下，從此開啟了鑽研銅鑼工藝的30多年旅程，除了製鑼所需相關材料就地取材，更嘗試以黃銅創造出各種工藝飾品，銅鑼製作技法優秀，並具備傳統藝術之特殊性。

2011年吳宗霖由新北市登錄為無形文化資產傳統工藝保存者，他因擁有敏銳的細膩音感，融合調音的技術，打造一套「國際標準音」的音階鑼，名為「福爾摩沙之音」。

活動中，吳宗霖帶領團隊為大小朋友示範如何讓銅鑼敲出不同的音階，現場飄揚著銅鑼悠揚動人的樂聲，民眾讚嘆一塊平凡的銅片，除了是件美麗的藝術品，還是悅耳動聽的樂器。

陳姓民眾表示，連假期間帶著孩子特地從新竹北上參觀林本源園邸，另外，可以和孩子一起動手做、聽音樂，是一趟非常不錯的旅程。

林本源園邸表示，連假除了銅雕工藝外，5日及6日還有捏麵人及小提袋體驗，近年來園邸也結合創客精神，舉辦傳藝maker活動展現亮眼成果，2019年配合四季節慶舉辦「藝起PLAY」活動。

園內還有受到民眾歡迎的花藝、茶藝、製墨，有興趣民眾歡迎踴躍參加，更多活動資訊請到林本源園邸官網或粉絲專頁查詢。

(中時 )