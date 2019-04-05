前行政院長賴清德投入民進黨總統初選後，卻面臨連新潮流系要角都不挺的窘境。對此，美麗島電子報董事長吳子嘉昨表示，賴清德的支持度並未如外界預期大贏蔡英文，參選的正當性正急速下滑，讓黨內對賴清德開始產生一種「你一定要選嗎」的質疑。因此，吳子嘉大膽預測，賴清德的政治生命應該掛了。

吳子嘉昨晚表示，《美麗島電子報》民調原先預計從4月初開始，每周進行一次2020總統民調，但隨著蔡、賴態勢逐漸明朗，為了不要干擾民進黨總統初選，也避免國民黨見縫插針，昨天他臨時決定暫緩發布民調，至5月初再開始執行總統民調。

但吳子嘉坦言，根據美麗島日前發布的民調顯示，目前賴清德的支持度僅小贏蔡英文5至7個百分點，雙方差距明顯拉近，顯示蔡英文在這段時間的努力確實有用，所以蔡英文會就此放棄嗎？

吳子嘉表示，除非賴清德能在短時間內重新拉開支持度，才可能用實力獲得黨內支持，但目前情勢確實對賴清德相當不利，如果他到初選結束前仍僅些微領先蔡英文，黨內勢必會有更多人認為「賴清德一定要選嗎？」屆時，民進黨是否會召開臨時全代會推翻賴清德也將不無可能。

吳子嘉強調，賴清德參加初選後，除了賣書形容自己多有執行力，始終沒有明白點出自己對於國家的施政藍圖，更別提自己到底有何能力取代蔡英文；這種閃躲式的作法若再不改變，只會讓蔡英文的民調更為上升，賴清德也注定被巨大權力團體給碾碎，宣告政治生命應該會掛了。

(中時 )