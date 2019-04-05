嘉義市果菜市場總經理懸缺數月，兼任董事長的市長黃敏惠，選聘從基層做起的6年級生謝宗桓接任總經理，他規畫結合觀光業者，帶進觀光客逛市場，行銷精緻包裝的當令水果禮盒，開發觀光商機，輔導行口也能賺進觀光財。

嘉義市果菜市場是嘉義縣市唯一兼具產地及消費的批發及零售果菜市場，銷售全台各地及進口水果為大宗，苗栗以南至台南地區的水果商販都會來批發，產銷最多的是嘉義及鄰近地區生產的荔枝、龍眼、柑橘、柳丁、火龍果、小蕃茄、鳳梨等水果。

謝宗桓說，嘉義市果菜市場一向重視用藥食安、產銷履歷、分級包裝，嚴格把關果菜品質，配合黃市長拚觀光及打造嘉義市成為台灣西部走廊的消費新都心，將與觀光業者結合，推動果菜市場觀光經濟，輔導行口兼營精緻包裝水果禮盒，引進觀光客逛市場、採購新鮮水果禮盒。

謝宗桓說，果菜市場位於一高嘉義交流道下，且緊鄰正在施工開發的貨轉中心，觀光客進來的交通便利，也有停車空間，方便自由行旅客及觀光團進來逛逛，此外，擬規畫假日市集，開創假日觀光經濟。

(中時 )