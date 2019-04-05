韓粉攤商今舉辦「韓國魚挺韓國瑜」活動，大方送出炙燒魚串，誓言把韓送進總統府。（業者廖盛芳提供）

今天吸引大批民眾排隊，力挺韓國瑜選總統。（業者廖盛芳提供）

今天吸引大批民眾排隊，力挺韓國瑜選總統。（業者廖盛芳提供）

今天吸引大批民眾排隊，民眾簽名連署力挺韓國瑜選總統。（業者廖盛芳提供）

高雄市長韓國瑜被視為2020總統熱門人選，雖然韓迄今尚未鬆口，堅稱「目前為止沒有考慮」，也惹得基層相當急躁。今（5）日有韓粉攤商，特地在旗津大街發起活動，只要說出通關密語「韓國瑜選總統」，就免費送1串「韓國魚」，業者狠砸10萬送2000串，更發起簽名連署，誓言將韓送進總統府。

人稱「挑大師」的業者廖盛芳指出，自己在台南擺攤，但被韓國瑜拚經濟、顧民生的精神所感動，再加上旗津攤商友人周陳銓透露，韓上任後，遊客大量回溫，生意逐漸有起色，才決定結合旗津在地攤商於5、6日兩天在旗津大街舉辦「韓國魚挺韓國瑜選總統」活動。

廖盛芳表示，「韓國魚」是他研發的，其實就是虱目魚料理，1尾虱目魚只能做出1尾「韓國魚」，無骨、無刺、無障礙的享受， 以魚皮包覆魚菲力，但這兩天只送不賣，要搶要快。

今活動尚未開始前，已有韓粉在攤位等待，廖盛芳說，兩天不惜成本，斥資10萬元，準備韓國魚、蜂蜜金桔肉串、天下第一棒共2000串，供遊客選擇，「4個人有3個人選韓國魚」，不到下午2點就被索取一空，證明韓流魅力無法擋。

廖盛芳笑說，他知道旗津是「綠到出汁」，原本藍綠結構約2比8，但去年大選後，變為4比6，原本有其他攤商擔心在此深綠的旗津挺韓恐遭非議，但他本身沒忌諱，就是要表態挺韓選總統，今適逢清明連假，不少來自全國各地的觀光客都前來，也可見韓執政下的旗津觀光漸漸復甦。

(中時 )