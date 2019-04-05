打包準備出口，燕巢芭樂農忙到深夜也開心。(中天新聞提供)

近來芭樂生產過剩，引起農民一陣哀嚎，農委會卻點名高雄市長韓國瑜，猛酸高雄市簽那麼多MOU，怎沒幫上高雄農民的忙。綠營出拳窮追猛打，更直指芭樂被棄置美濃大圳，黑韓無所不用其極。不過，高雄市府很爭氣，連用來加工的次級品芭樂380噸，也有大型通路加碼採購，讓芭樂農包芭樂，就算包到深夜也超開心的。

中天新聞報導，今年芭樂價跌，高雄種芭樂農民原本心中忐忑，但高雄市長韓國瑜出訪簽回大單，農業局長吳芳銘也超拚命，日前賣出42櫃千萬元芭樂後，及時解決生產過剩的問題。昨天他又在臉書傳出好消息，「燕巢的芭樂又出口了！還有，大型通路商採購也來加持了！芭樂也歡樂！」連次級品也賣出380噸，農民深夜10點仍在忙碌裝箱，每個人臉上都笑呵呵。

農民網友看到影片直說，「農民要的就是這種『成就感』，並不是靠政府補助，乞討的感覺。」、「好可愛的農民們，忙碌到深夜也歡樂 ，因為有錢賺才能過好日子」、「看到農民開心 自己也跟著開心」、「還一堆人在酸。不知道什麼心態。」

政治評論員謝寒冰說，綠營黑韓國瑜一百種理由都編得出來，芭樂價跌，農糧署還好意思說，高雄市簽那麼多MOU，怎麼沒幫上高雄農民的忙。芭樂多到餵豬吃、中盤商將沒賣完的芭樂丟美濃大圳，什麼事都扯得上韓國瑜。他酸農委會到底在幹什麼？

芭樂價崩還牽拖韓國瑜，網友痛罵，「芭樂要種最快也要一年才收成，明明就是陳菊時代種的，還要怪韓國瑜口號讓農民種太多，韓國瑜幫擦屁股還要扛黑鍋？對於2月份美濃大圳出現被棄置的芭藥，網友也覺得很扯，並反問「美濃的溝裡竟然出現燕巢的芭樂，會不會很奇怪！」

農糧署對韓國瑜酸言酸語，網友氣憤地說，「要不是韓市長出國拿訂單，農民早就北上拿芭樂砸你們這些官員了，芭樂盛產從去年就發生了，農委會不趕快找外銷對策，還淨找一些理由推責任，天底下再也找不到這麼無恥的官員了。」

(中時電子報)