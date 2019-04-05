胡婷婷3年前和老公Adam結婚。（圖／中時資料照片）

40歲女星胡婷婷3年前和認識16年的律師老公Adam結婚，兩人婚後定居紐約，去年底報喜迎來混血兒子「QQ」，當媽後的胡婷婷今(5日)久違更新臉書，分享QQ滿6個月的萌照，可見他嘴邊滴下一條口水，面前擺著慶祝他滿6個月的蛋糕，睜著無辜大眼的QQ看來超可愛，引來不少網友留言。

胡婷婷過去和雙胞胎男團Soler成員Julio有過一段短命婚姻，兩人舉行婚宴一年後宣布分手，隨後才被爆出還沒登記，2016年胡婷婷和相識16年的老同學Adam走入婚姻，最近Julio傳出和小14歲女老師在香港登記結婚，對此他低調默認，回應因太太不是圈內人要保護對方，感謝大家關心。

而胡婷婷今在臉書分享QQ的可愛照片，可見已經6個月大的QQ頂著一頭茂密棕髮，大大圓圓的眼睛直盯鏡頭，融化不少網友，眾人祝福寫下：「也太可愛了吧！」、「天使般的孩子」、「好可愛好漂亮的孩子」、「超級可愛，願聖母媽媽護佑寶貝平安喜樂」。

(中時電子報)