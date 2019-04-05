警方發現大麻毒害，有人數增加、年齡下降的趨勢。（陳鴻偉翻攝）

李姓藥頭為保護毒品，竟然走私制式手槍防身。（陳鴻偉翻攝）

北市警方1月間查獲總統府憲兵332營張姓憲兵，涉嫌販賣大麻長達半年，此後根據張嫌犯毒網絡擴大清查，3個月來陸續再逮捕14名大麻藥頭，起獲12公斤毒品及1把制式手槍，檢警發現這些藥頭年齡都在40歲以下，其中包括17歲高中生、常泡東區夜店的富二代，更有藥頭為怕黑吃黑，透過走私進口90制式手槍防身，顯見大麻在台灣逐步氾濫。

北市警方在松山機場附近，查獲張姓憲兵兜售40公克大麻，循線追查發現在雙北、桃園地區，有大大小小至少20多個藥頭群組，透過手機軟體頻繁交易，執行「安居專案」擴大清查，3個月來陸續再逮捕14個中、小盤藥頭。

其中35歲李姓男子，透過海運貨櫃走私大批大麻來台，在桃園租屋購買大冰櫃存放市價百貨的大麻毒品，為了避免遭黑吃黑，李男平時更攜帶1把制式手槍防身，日前也遭警方攻堅逮捕。

另有1名17歲的高中生，竟然也向朋友販售大麻，遭警方循線查獲，高中生供稱，自己因好奇才會吸食大麻，但嚐試後決定戒除，才會把吃剩的賣給朋友，高中生警訊時十分慌張、懊悔，父母接獲通知時更是難以置信，不敢相信自己的兒子吸食、販賣大麻。

警方表示，此次專案逮捕的14名藥頭，年齡均在40歲以下，近兩年台灣大麻的吸食人口，確有人數增加、年齡下降的趨勢，警訊後已依毒品罪將眾嫌送辦，另擴大追查這些販毒網絡。

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(中時 )