富邦悍將的洋投陣容堪稱中職最豪華，去年勝投王伍鐸(Bryan Woodall)和年初剛加入的索沙(Henry Sosa)兩人除了面對中職球員壓制力強，休息天數也非常少，原則上採「投1休5」先發，甚至伍鐸還要求想要只休４天就好。

今日富邦在新莊主場首場賽事就由索沙擔任先發，目前也依據「投1休5」的模式輪值，索沙本季前2場先發，戰績1勝1敗，防禦率1.69。賽前富邦悍將總教練陳連宏說：「伍鐸還希望維持投1休4的節奏，這樣的調整比較習慣，但還是會看天氣，如果5、6月變熱會再溝通。」但兩人目前最多休息不會超過5天。

而富邦第三張洋投王牌羅力(Mike Loree)則從二軍出發，昨天二軍出賽投了80多顆球，可惜速度還沒回來，若狀況不錯預計4月12可以回先發。

不過富邦的土投表現則不太穩定，陳仕朋和吳世豪兩人3場先發合計防禦率高達10.80，但陳連宏則表示土投表現越來越好，主要是需要累積經驗，面對壘上有人的狀況需要再加強。

明天富邦將推出久違沒在一軍先發的林晨樺，上次先發是在2016年，至於上次在一軍先發拿下勝投，更要回溯到2013年。林晨樺今年春訓狀況一直不錯，很早就被教練團點名重返先發輪值，明天將與吳世豪搭配雙先發。

(中時電子報)