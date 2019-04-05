嘉義市長黃敏惠（右六）應邀出席論壇活動。（嘉義市政府提供）

「勇媽」嘉義市長黃敏惠5日參加2019全球健康與永續發展論壇活動，和前行政院長毛治國暢談城市的永續發展，分享他推動嘉義市成為健康城市的經驗，以及拚嘉義市民「勇健呷百二」的未來規畫。

黃敏惠說，2005年她第1任執政，就著眼於健康與未來人口老化的問題，因此，以醫療衛生體系為核心，整合市府各局處，將拚市民「健康」的觀念及作法，全面融入政策，以推動嘉義市成為健康城市為施政核心。

黃敏惠說，過去執政嘉義市9年，將「高齡友善城市」帶入城市治理，升級為健康城市的2.0版，她力排眾議，讓嘉義市從全國最早試辦高齡友善的城市，到成為華人兩岸三地城市參與簽署「打造WHO高齡友善城市全球網絡」宣言的唯一發起成員，全國各縣市跟著一起推動。

黃敏惠說，在健康及高齡友善城市的基礎上，未來將建構市民健康互聯網，深化長照2.0計畫，整合醫療與長照資源，建立完整的社區整體照顧服務體系，推動「醫療長照無縫接軌」，實現「健康老化、在地安老」。

黃敏惠是應振興醫院、健康永續教育基金會、國際健康促進暨教育聯盟邀請，參加「2019 全球健康與永續發展論壇」，和前行政院毛治國院長暢談城市的永續發展。

(中時 )