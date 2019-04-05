基礎SolidWorks電腦輔助立體繪圖課程。(陳世宗翻攝)

台中市政府勞工局為鼓勵勞工在職進修，強化競爭力，辦理台中市勞工大學今年已在官網上架100多門課程，涵括產業發展與技術升級、數位資訊應用、工業專業技術、管理及創業等類型課程，上述課程在山海屯各區開設，學費低廉，每小時僅50元。歡迎多加利用，為快速變動的職場蓄積最佳能量。

勞工局長吳威志表示， 107年勞工大學職能升級學院共開設114門課程，民眾反應良好，有近2千人受惠。經過統計，107年度勞工大學參加學員的性別比例，男性佔30％、女性佔70％。以年齡層而言，青壯年(30歲-44歲)參加比例最高，達41％。其次為中高齡者(45歲以上)，佔36％。

今年度提供多元課程選擇，例如「CNC三、四、五軸銑削加工初階規劃與應用」，兼具理論到實務的統合教學，讓勞工一學就上手。另外，因應台中產業未來發展趨勢，也規劃「工業專業技術類」及「數位資訊應用類」等課程。

吳威志說，由於「自媒體」的蓬勃發展，許多事業單位已開始採用直播方式進行行銷宣傳，因此勞大課程也與時俱進，開設多門網路直播行銷課程供學員選讀。勞工大學課程大多在平日晚上及假日開課，勞工朋友可運用勞工大學資源，把握學習精進機會，在工作之餘提升職能。

本年度勞工職能提升課程分別委由靜宜大學、修平科技大學、僑光科技大學、國立臺中科技大學、中興大學及臺中縣工業會等單位辦理，讓台中市的勞工朋友可就近選讀勞工大學相關課程。歡迎年滿15歲以上，設籍在台中市的在職勞工或工作地在台中的在職勞工踴躍到勞工大學網站報名參加。

勞工大學每小時收費50元，但符合弱勢勞工補助資格的學員，可享有學費全額補助。如果有課程或弱勢勞工補助等相關問題，可洽各承辦單位查詢。

(洽詢電話：1.靜宜大學：04-26329840。2.僑光科技大學：04-24511533、04-24511493。3.臺中科技大學：04-22195568、04-22195566。4.修平科技大學：24961100＃6611。5.中興大學：04-22855506。6.臺中縣工業會：04-25262934＃411)，或電洽勞工大學諮詢專線04-22805517。

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