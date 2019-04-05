范姓越南籍移工被警方提告涉嫌妨害公務罪，原因是他拒絕酒測推倒員警後趁機逃跑，但他喊冤，案發時他在上班，經追查，另有移工冒用范男的姓名，2人身高相差27公分、長相也大不同，嘉義地院撤銷簡易庭判決，改判范男無罪。

嘉義縣警方於2018年3月23日晚上11時多，在民雄鄉攔查范男騎普通重型機車疑似酒後騎車，范男拒絕酒測，突然用身體推擠執勤的葉姓員警，致葉員後仰倒地，頭部撞到地面，范男趁機落跑，支持警力隨後趕到將他逮捕，並吹氣酒測，酒精濃度為每公升0.54毫克，依涉嫌酒駕及妨害公務罪法辦。

范男喊冤，辯稱案發當時他在上班，沒有喝酒騎車、攻擊警察，犯法的人不是他。

法官審理，嫌犯在警察局拍攝的照片身高約194公分，但范男身材中等、自承約167公分，2人體型有差距、臉部五官也有異，承辦案件的呂姓員警出庭證稱范男並非案發時查獲之人，再經刑事局比對范男指紋與案發時查獲犯嫌的指紋不符，顯見范男是遭人冒名應訊。

法官認為，檢方聲請簡易判決處分書中記載范男的年籍資料，已對外宣示范男為追訴對象，范男經一審判決有罪，上訴二審，若僅是更名再進行二審，其一審的前科資料將難以更正，損害其法益，因此撤銷簡易判決，改判范男無罪。

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(中時 )