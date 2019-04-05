(19:30更新7下二壘打)「台灣大王」王柏融今天首次隨北海道火腿鬥士在東京巨蛋出賽，對陣西武擔任5棒指定打擊，雖然1局下挨了在日職的首次觸身球，但後3次打擊都揮出安打，首次「猛打賞」並貢獻兩分打點，而且在5局下盜壘成功、7局下揮出左外野二壘打，首觸、首盜、首支長打全都出爐！

日本火腿原本以東京為根據地，曾與讀賣巨人共用東京巨蛋主場，2004年移師札幌才冠名加上北海道，但每年仍會安排部分場次回東京出賽，今天就是王柏融首次感受除了札幌巨蛋之外，在日本另一個「家」的感覺。

西武獅今天推出右投多和田真三郎，1下2出局後保送火腿3棒近藤健介，再被中田翔擊出二壘打，先丟1分。接著多和田與王柏融纏鬥到滿球數，第7球卻不偏不倚砸在打者腳上，讓大王在日職首次遭到球吻。

王柏融的腳被砸，幸好今天不用守備，3局下就以左外野安打證明身體無恙，中止個人連7打席無安打。5局下兩出局後，王柏融再逮住多和田的143公里偏高速球，以中間安打送回二壘跑者近藤，讓火腿攻下此役第3分。

大王敲出旅日生涯第2分打點，也是第2次單場2安，上壘後再用另一種方式證明球吻無礙，竟抓住第1球偷跑，西武的二、游甚至來不及進壘，讓大王輕鬆跑出旅日生涯首盜。

(中時電子報)