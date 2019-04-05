吳建豪離婚後首接大陸節目。（翻攝吳建豪IG）

大陸節目《這！就是街舞》第二季近日首錄，除了羅志祥（小豬）續任導師，與上一季的易烊千璽、韓庚合作，第四位導師日前確定由吳建豪取代原本的黃子韜，成為吳建豪離婚後第一個接下的節目，屆時將與小豬在節目裡有不少互動，消息曝光備受關注。

小豬近日除了宣傳新專輯《NO IDEA》，同時回歸《這！就是街舞》第二季，首季表現鮮明的小豬，一直是該節目話題人物，受封亞洲舞王的他，本季將面對曾以團體「F4」紅遍亞洲、舞蹈技巧同樣精湛的吳建豪，加上吳去年與妻子石貞善離婚，正處於新聞鋒頭上，屆時小豬與吳建豪兩人會否互爭風頭、激盪什麼樣的火花令人期待。

小豬在《街舞》首季中組成「修樓梯」戰隊，一次團員們演出時，小豬現身其中陪跳，尾聲9位團員紛紛遞給小豬香蕉，結合小豬過去在節目中，為了拉攏隊員時的自己發明的「香蕉戰術」，笑壞觀眾。除了節目表現亮眼，小豬的新歌〈羅志祥〉，日前一推出即登iTunes單曲榜冠軍，並攻佔各大數位榜冠軍寶座，成績不匪。

(中時 )