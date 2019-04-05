台南歸仁區80歲失智黃姓老婦4月4日11時許外出後未歸，家屬遍尋不著，晚間7時向歸仁分局報案，警方尋覓到深夜未果，今早再派員協尋，在崙頂公墓旁芒果園發現老婦倒臥草叢中，立即將老婦人送醫，所幸除些微脫水外並無大礙，耐人尋味的是，老婦倒臥地點昨天找過卻未發現，加上老婦告訴警方，「昨日在家前乘涼，有人帶我來這裡」，讓現場人員一陣面面相覷。

老婦家人昨天發現她不見，向歸仁分局歸仁所報案，所長徐博文馬上調閱監視器，發現黃姓老婦人離家後，在進入歸仁區崙頂二街後未再出現，研判老婦仍在崙頂二街內，由於老婦人年邁且長時間未進食、水，情況危急，立即調派警力、召集民力協尋至深夜未獲。

今天上午再召集警民力12名，並通報消防局支援警消2名，針對崙頂公墓作放射性搜尋，上午11時50分許，徐博文、警員林聖哲、許智淵在墓園旁芒果園發現老婦人倒臥身影，立即呼叫支援將老婦人送醫，所幸除些微脫水外並無大礙，家屬對警方鍥而不捨持續搜尋表示感謝。

尋找過程中，歸仁所所長徐博文憑藉多年經驗，要進入芒果園草叢尋找時，家屬提及昨日已經找過了，但徐所長仍不灰心，再進入查探，果然發現老婦蹤跡，老婦人事後告訴警方，昨日被人帶至現場玩，但因為監視器畫面僅出現老婦人身影並無他人，且現場緊鄰公墓，時值清明，也格外引人聯想。

(中時 )