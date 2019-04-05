5日清明節，不少民眾扶老攜幼上大度山上掃墓，在芳草漫漫中，沿著一座座墓旁，爬上爬下尋找祖墳。（黃國峰攝）

割雜草、壓墓紙，墓前墓後打掃一番後，全家焚香祭禱，遙念先祖。（黃國峰攝）

壓上墓紙，為祖先建固好屋瓦。（黃國峰攝）

滿山遍野的白煙四起，似是乘載著兒孫對先人的哀思，直達天庭。（黃國峰攝）

5日清明節，荒草漫漫中，全家焚香祭禱，遙念先祖。（黃國峰攝）

5日清明節台中無雨，不少民眾扶老攜幼上大度山上掃墓，平常荒蕪人煙的墓區，也現車潮。（黃國峰攝）

雖有詩曰清明時節雨紛紛，5日清明節台中無雨，不少民眾扶老攜幼上大度山上掃墓，在芳草漫漫中，沿著一座座墓旁，爬上爬下尋找祖墳，割雜草、壓墓紙，墓前墓後打掃一番後，全家焚香祭禱，遙念先祖，天蒼蒼、滿山遍野的白煙四起，似是乘載著兒孫對先人的哀思，直達天庭。

(中時 )