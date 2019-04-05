清明掃墓 芳草漫漫中祭先人 19:502019/04/05 中時 黃國峰 Facebook Line Weibo Twitter 複製連結 5日清明節，民眾扶老攜幼上大度山頂掃墓。（黃國峰攝） Facebook Line Weibo Twitter 複製連結 字級設定：小中大特 5日清明節，不少民眾扶老攜幼上大度山上掃墓，在芳草漫漫中，沿著一座座墓旁，爬上爬下尋找祖墳。（黃國峰攝） 割雜草、壓墓紙，墓前墓後打掃一番後，全家焚香祭禱，遙念先祖。（黃國峰攝） 壓上墓紙，為祖先建固好屋瓦。（黃國峰攝） 滿山遍野的白煙四起，似是乘載著兒孫對先人的哀思，直達天庭。（黃國峰攝） 5日清明節，荒草漫漫中，全家焚香祭禱，遙念先祖。（黃國峰攝） 5日清明節台中無雨，不少民眾扶老攜幼上大度山上掃墓，平常荒蕪人煙的墓區，也現車潮。（黃國峰攝） 雖有詩曰清明時節雨紛紛，5日清明節台中無雨，不少民眾扶老攜幼上大度山上掃墓，在芳草漫漫中，沿著一座座墓旁，爬上爬下尋找祖墳，割雜草、壓墓紙，墓前墓後打掃一番後，全家焚香祭禱，遙念先祖，天蒼蒼、滿山遍野的白煙四起，似是乘載著兒孫對先人的哀思，直達天庭。 (中時 ) #掃墓 #台中 #清明 也許您會感興趣 推薦閱讀 麻疹再爆 中市出現醫院群聚感染 04:102019/04/01 生活 翻轉經濟 富強台中 系列5－張正岳：水湳智慧城將是台中之光 04:102019/04/02 生活 影》老字號外語補習班突停業 估百人受害 04:102019/04/02 生活 樹林示範公墓 「掃墓破路」卡私有地難修繕 18:102019/04/02 生活 翻轉經濟 富強台中系列6－總太地產持續深耕北屯新興區域 翁毓羚：重大建設應跟上人口移居腳步 04:102019/04/03 生活 回娘家掃墓分掉兄弟福分？2招有解 08:592019/04/04 生活 祭祖掃墓防祝融 提水掃墓好安全 15:542019/04/04 生活 小七搶攻清明商機 推掃墓必備五寶 01:122019/04/05 生活 點點微光閃爍 奧萬大如星海 01:132019/04/05 生活 「行動律師」為職災勞工服務到家 01:132019/04/05 生活 發表意見 留言規則 中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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