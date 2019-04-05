今天是已故國民黨總裁、先總統蔣中正逝世的日子，自從民進黨成立、台灣解嚴後，以民進黨和獨派為首的勢力就不斷抨擊蔣中正，罵蔣中正是二二八元凶，更痛批蔣中正不該搞白色恐怖傷害很多無辜的台灣人。對這些指控，國民黨通常只會以蔣中正也有功勞這種軟弱的方式回應，但如果國民黨不能對於民進黨抹黑蔣中正的部分正面回應，國民黨不管在哪個地區的哪種層級選舉都會事倍功半，先天就比民進黨辛苦。

原因很簡單，對一般民眾而言，如果本來對於藍綠兩大黨沒有特別的好惡，也沒有特別覺得哪一黨可以讓經濟比較好使自己賺更多錢，但是卻常常聽到國民黨過往統治台灣時做了很多壞事的論調，試問久而久之哪個黨在他心中的形像會比較糟？如果最後在民眾心中，認為一個黨在歷史上壞事做盡，另一個卻是民主的推手，試問他會傾向投給哪個黨？

當這種歷史形像被塑造出來後，國民黨想要說服有這種想法的民眾支持自己，就變成必須要讓民眾相信民進黨執政兩岸就會打仗，或者國民黨執政經濟絕對會比民進黨好很多可以讓民眾賺很多錢。反之民進黨就算經濟上表現遜於國民黨，靠著看似相對良好很多的歷史形像，仍占有先天優勢。

因此國民黨千萬不能以為歷史過去了就算了，用蔣中正也有功勞回應民進黨罵蔣中正說服力實在不夠強，國民黨為何總是不願意勇敢的告訴民眾真相，告訴民眾二二八在蔣中正決定派兵之前，台灣民間到處是搶了武器的民軍攻打國軍把國軍圍困斷水斷電、把台中市長抓起來，看到無辜的外省民眾就毆打甚至殺害，連保護治療外省人的本省人也被牽怒被威脅；國民黨為何不敢告訴民眾，一堆如今民進黨政府促轉會「平反」的白色恐怖「受害者」，當年就是不折不扣的共諜？甚至有多人參與中共地下黨的武裝訓練。

如果國民黨只會鄉愿的用蔣中正也有功勞塘塞，不願意告訴民眾真相，直球對決，久而久之只會讓更多民眾覺得國民黨做了很多壞事，卻不知道國民黨做這些事情，有極大的苦衷，換做如今的政府，會放任市長被民間武裝力量抓起來不管嗎？會放任共諜在台灣組織武裝部隊陰謀推翻政府不管嗎？如果民進黨政府可以這樣做，為何蔣中正就不行？所以儘管如今有些人痛罵國民黨親共、背離兩蔣教誨，但關鍵在於如今民進黨不准國民黨反共，國民黨人如蔣中正反共，就成了元凶、成了劊子手，要怪國民黨不反共，請先怪不准國民黨反共的民進黨。

(中時 )