波羅的海三國之一的愛沙尼亞，在冷戰結束之前是蘇聯的佔領區，因此境內仍看的的到一些蘇聯留下的歷史痕跡，比如愛沙尼亞西北邊的阿馬瑞空軍基地(Ämari AFB)附近的一座空軍公墓，就是前蘇聯飛行員的埋骨處，尤其特別的是，所有的墓碑是機尾的造型。

我們很強(We are the mighty)報導，2010年9月，愛沙尼亞阿馬瑞空軍基地被重新啟用，成為北大西洋公約組織的前線基地，主要操作的是F-16戰機。然而在1990年以前，這個基地是華沙公約組織的前線基地，名叫做蘇卡拉(Suurküla AFB)。當時此處由蘇聯經營，主要是操作 Su-24劍師式(Fencer)戰鬥轟炸機 。

機尾墓碑是由飛機組件而拆來的，有些是事故機的殘片。(圖/we are the mighty)

接近40年的華沙公約前線時間裡，難免會有一些空中事故，在阿馬瑞基地喪生的飛行員，就葬在基地南方的森林中，蘇聯為了記念這些飛行員，就別出心裁的以飛機機尾做為他們的墓碑。

先不管愛沙尼亞與蘇聯在當年的什麼關係，至少駐紮在這裡的飛行員，都是拚上生命保護他們國家的英雄，都為國家做出了很大貢獻，埋葬在這處的英魂仍然理應受到所有人的尊敬，要是哪天讀者有緣訪問阿瑪瑞空軍基地，請務必為這些同志獻一杯伏特加。

(中時電子報)