網路紅人吃屎哥游姓男子5日自拍影片上網，聲稱要炸總統府，還說自己不要命了，整段影片吃屎哥狂飆髒話，神情激昂，事後還發文說「東西準備好了，要進行人生最後一戰」，不過短短不到兩個小時，就被中壢分局警方緝捕歸案，結束這場鬧劇。

網路紅人吃屎哥揚言要炸總統府，還說是人生最後一戰。（邱立雅翻攝）

吃屎哥自拍影片揚言要炸總統府，伴隨著一連串髒話之中，吃屎哥說「世界上沒有所謂的兄弟跟義氣，我的人生已經是空白了，我也不要命了啦！我要炸總統府啦！」甚至還寫下文字表示「我東西跟兄弟，都準備好了，網路紅人吃屎哥人生最後一戰。」

不過網友們完全不當一回事，在吃屎哥臉書留言諷刺「帥喔，你終於脫離FBI的陰影，走出自己的風格了，接下來就去警局好好發展，祝福你」、「恭喜達成坐牢成就」、「記住要有guts 被抓後不要道歉嘿」，狠狠打臉吃屎哥。

警方對吃屎哥仔網路上的狂言嚴正以待，迅速掌握吃屎哥藏身之處，不過狡猾的他似乎早有準備，騎著機車四處亂竄，增加追捕難度。中壢分局警方在短短兩小時之內逮獲吃屎哥，終結吃屎哥揚言要炸總統府這場鬧劇。

(中時 )