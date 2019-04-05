桃園市長鄭文燦（右三）、新竹市林智堅（右二）5日在兒藝節中，一同體驗漂浮單車。（莊旻靜攝）

「2019新竹市兒童藝術節－風的運動場」從開展就吸引無數大小朋友參與，桃園市長鄭文燦5日與桃園4所學校、130學童一同前往體驗，新竹市長林智堅與鄭文燦還一同體驗「漂浮單車」。

林智堅表示，新竹市與桃園市都是全國最幸福的城市，他與鄭文燦也在建設上有所交流，感謝鄭文燦率團參與，親自體驗並給予建議。鄭文燦表示，這次體驗兒童藝術節，發現每個遊具都很有創意，而且相當有挑戰性，桃園市即將在7月舉辦親子藝術節，也藉此機會來學習、交流新竹兒藝節。

鄭文燦表示，儘管桃園市的民調高，不過他每次造訪新竹市都覺得「林智堅做得比我還棒」。2名市長也與學童一起體驗竹迷宮舞台、太空漫步、神奇階梯、迷你搖擺屋、征服天空等，也一起體驗漂浮單車。

今年是新竹市兒童藝術節第4年，2016年在東區體育場吸引近20萬人次、2017年在樹林頭公園則有23萬人次，2018年則有近20萬人次，今年則在新竹文創館以「勇敢、冒險、征服天空」，引入原創遊具、兒童歌舞劇，期望讓大眾感受兒藝節魅力

此外，今年新竹味市集，搭上兒童藝術節的列車，邀請美食及手創業者共同參與，新竹飯店業者包括竹湖暐順麗緻文旅、新竹英迪格酒店、新竹國賓大飯店、新竹迎曦大飯店、煙波大飯店、老爺酒店、卡爾登飯店等特別為了兒童藝術節4天連續假期，推出不同的住房優惠方案，兒藝節還有明、後兩天，邀請民眾來趟兒藝節小旅行。

(中時 )