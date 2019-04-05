二胡演奏家王瀅絜離開公家樂團工作，選擇獨立音樂家之途，至今進入第七年，多次國外藝術村駐村經驗帶來的音樂自由度與成就感，讓王瀅絜鼓起勇氣不放棄，繼續嘗試，即將在本周舉行的音樂會「忘言歌」正是她和這些年國外的音樂夥伴合作的成績單。

王瀅絜說，她從傳統出身，好像不完全屬於世界音樂的範圍，也不完全屬於現代音樂的領域，演出機會相對侷限許多，「還好有家人的支持，讓我可以繼續走下去。」

王瀅絜說，今年的新作「忘言歌」音樂會中有一首渡辺薫的《樹之南》，這是她想要獻給父母親的一首樂曲，「我的父母親就是我的後勤部隊，這首樂曲我是在美國演出時夥伴寫的，正巧是我父親的名字，我就想著有一天一定要在台灣演出，感謝他們對我的支持。」今年終於實現。

王瀅絜說，2012年要離開台北市立國樂團二胡首席的工作，「那是父親第一次跟我很嚴厲的對話，我知道他是擔心我，但我也知道，能夠接觸更多這個世代的新樂曲跟新聲音，自由地演出是我的渴求。」七年來王瀅絜努力走著一條人煙稀少的路，隱然小有成績，「希望來自遠方的回聲越來越大，讓更多人理解音樂無國界。」

王瀅絜說，開發及使用新音色一直是當代音樂家的夢想，這次的音樂匯集中、日、韓傳統樂器，一方面探索亞洲三大文化脈絡，一方面也希望連結傳統演奏技法與當代音樂語法，鑽研創新曲目，「有些音樂你原先認為一點都不搭，但說也奇怪，演奏起來卻毫無違和感，這些都是我們覺得很有成就感的地方。」王瀅絜說，未來她也希望可以寫一些作品留下來，「我是演奏型的作曲家，希望可以留一些這一個世代的二胡作品。

「忘言歌」音樂會將於4月7日演出，地點在台北中山堂光復廳，除了日本篠笛與太鼓演奏家田中舘芙未與韓國杖鼓演奏家沈運靖之外，也邀請新銳電聲藝術家紀柏豪共同參與創作。

(中時 )