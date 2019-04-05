韓國男團「VIXX」成員Ravi5日為演唱會接受訪問，他曾說過20歲後半是最帥氣的年紀，20歲出道的他，現已屆滿26歲，笑說本來想像自己會在26歲結婚，沒想到在26歲這個時間點，卻迎來演藝工作的新氣象，「現在可能要10年後才會結婚了，沒再去想這件事。」

Ravi擅長饒舌，創作能力也很強，會在生活中擷取創作靈感，特別喜歡在幽暗的環境創作，所以他的工作室都暗暗的，前陣子他和韓女團GFRIEND成員銀河合作新歌，未來也想跟海外歌手合作，其中一個名單就是林俊傑（JJ），他讚JJ的歌聲充滿個人色彩，無論演出跟MV都能感受到對方的魅力，「他的音樂可以讓人心動，歌聲有感動到我的心。」

這次是Ravi首度以個人身分來台演出，是繼隊長N後，第2位單獨訪台的成員，預告準備了國、台兩種語言來跟粉絲問候，除了表演，他也安排跟台灣美食有關的行程跟地點，會去朝聖小籠包、火鍋等料理。演唱會明晚在三創Clapper Studio舉行，門票售出7成，現場仍可購票。

(中時 )