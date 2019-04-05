黃嫌在雲林住處私設槍枝改造工廠。（陳鴻偉翻攝）

39歲住雲林虎尾的黃姓男子，平時染有毒品惡習，在住處暗設改槍工廠，平時躲在裡面從事改槍、試槍等違法工作，改好的槍還會隨身攜帶，還曾發生酒後與人口角，黃嫌亮槍恐嚇與人嗆輸贏的治安事件，北市刑大畢業還不滿1年的林姓偵查員經循線追查，日前與同仁前往攻堅，當場逮捕黃嫌，並起獲4把改造手槍及毒品。

北市大隊偵二隊指出，黃嫌以自己開設之室內裝潢工程行為掩護，在工程行內行改造槍彈等犯行，經循線追查，日前前往黃位於雲林住處，當場逮捕黃嫌，起獲改造金牛座手槍(JP-915)計4枝、子彈4顆、火藥、底火、空包彈、槍枝零主件、鑽床、電鑽機等槍彈改造工具一批，另有7包安非他命毒品、吸食器、電子磅秤等證物。

警方表示，本案破案功臣為警大83期甫畢業半年之林姓偵查員，林平時為謙虛，與學長相處融洽，經常笑口常開更是隊上的開心果，經過他鍥而不捨的追求，終於鎖定黃嫌的據點及行蹤，初出茅蘆的刑警立下大功，同仁們也替他感到高興。

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(中時 )